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Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi azaltma çağrısı

Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş:- "Binalarda tüketilen enerjiyi yarı yarıya azaltmak istiyorsak, konut ve işyerlerini ısı yalıtımına kavuşturmalıyız"

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:45
Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi azaltma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Binalarda tüketilen enerjiyi yarı yarıya azaltmak istiyorsak, konut ve işyerlerini ısı yalıtımına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akbaş yaptığı açıklamada, binalarda enerji tüketimini azaltan ısı yalıtımının, hem vatandaşlar hem de Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor. Böylelikle, enerji tüketiminin azalması sonucu doğalgaz faturaları yarı yarıya düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturulabilecek binalara sahip olabilmek için kentsel dönüşüm gibi önemli bir fırsat olduğunu aktaran Akbaş, “Ülke olarak, ithal ettiğimiz enerjinin ısınma ve soğutma amacıyla tüketilen bölümünün yarısını israf ediyoruz. Binalarda tüketilen enerjiyi yarı yarıya azaltmak istiyorsak, konut ve işyerlerini ısı yalıtımına kavuşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Türkiye’de ısı yalıtımı uygulamasının artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını aktararak, yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin, 2020 yılına kadar tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu olduğunu, binaları beyaz eşya gibi A’dan G’ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolunun ise ısı yalıtımı yaptırmaktan geçtiğini bildirdi.


- "Malzeme kalitesi kadar doğru uygulama da önemli"


Akbaş, verimli ısı yalıtımı için her bir sistem bileşeninin yüksek kalite standartlarında olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Mevcut sınıflandırmaya göre Türkiye dört yalıtım bölgesine ayrıldı ve bu bölgeler TS 825 (Binalarda Isı yalıtım kuralları standardı) standardında tüketim değerlerini ve yalıtım gereksinimlerini tespit etmek üzere tayin edilmesi için kullanıldı. Türkiye'nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji talebini de azaltıyor. İyi dengelenmiş bir çatı, duvar ve döşeme yalıtımı ile ‘U’ değerleri uygun olan doğru pencere seçimiyle ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik yalıtım, enerji talebini önemli ölçüde azaltıyor.

Enerjimizi boşa harcamadan, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamayı hedefliyor, aynı zamanda yüzde 50’ye varan tasarruf elde etmek istiyorsak, binalarımızın tamamını standartlara uygun kalınlıklarda belgeli ürünler ile belgeli uygulayıcıları tercih ederek ısı yalıtımı ile koruma altına almalıyız. Bu noktada üretilen malzemenin kalitesi kadar, uygulama, tercih etme ve tüketme bilinci de çok önemli. Bunun için vatandaşlarımız, yaptıracakları uygulamalarda belgeli ürün kullanılmasını talep etmeli ve belgeli ustalara uygulama yaptırmalıdır."


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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:45
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