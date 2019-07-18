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Kaleiçi Oldtown Festivali hazırlıkları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu üyeleriyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Kaleiçi Oldtown Festivali hazırlıkları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu üyeleriyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


ATAV Başkanı Ege ve yönetim kurulu üyeleri Zafer Alkaya, Recep Yavuz, Mehmet Işıldağ ve Alperen Erkazancı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ATAV’ın yurtdışında bulunan tarihi eserlerin Türkiye’ye iadesi için yürütülen ‘Eserler ait olduğu yerde güzeldir’ kampanyası başta olmak üzere devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.


Başkan Uysal, 10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin bu yıl onur konuğu ülkesinin Ukrayna olacağını söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali’ne başlarken bir amaçlarının da dünyada Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip şehirlerle güçlü bağlar kurmak, kalıcı bir insanlık ve kültür köprüsü inşa etmek olduğunu belirten Başkan Uysal, bu süreçte Küba’dan Rusya ve İtalya’ya uzanan geniş bir ağda Kaleiçi’nin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.


Bununla birlikte ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına da katıldıklarını aktaran Başkan Uysal, Haziran ayında İtalya’da bir dizi temas ve görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Başkan Uysal,ATAV’la festival konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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