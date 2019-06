Kaleiçi Old Town’a İtalya’dan kardeş geliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi kent merkezine sahip kentlerle kalıcı bir kültür köprüsü inşa etmek hedefiyle 3 yılı geride bırakan Kaleiçi Old Town Festivali’nin artık İtalya’da bir kardeşi olacağını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 - 23 Haziran tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Popolinfesta’ya katılarak Gradara Belediyesi’yle ‘kardeş kent’ iyi niyet belgesini imzalayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, Akdeniz’i çevreleyen ülkeleri bir araya getirmek ve kültürler arası köprüler kurmak için düzenlenen Popolinfesta’ya katılmak üzere 15 - 23 Haziran tarihlerinde İtalya’da olacak. İtalya’nın Marche bölgesindeki Pesero e Urbino eyaletinde bulunan Fermignano ve Gradara belediyelerince düzenlenen festivale bu yıl kez katılacaklarını belirten Başkan Uysal, festivalde Türkiye’yle birlikte 13 ülkenin yer alacağını belirti.

Uysal, festivalin ikinci ayağını düzenleyen Gradara ile Kaleiçi Old Town Festivali’yle başlayan bir işbirliğinin söz konusu olduğunu söyledi. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin paylaştığı tarihi ve kültürel gelenekleri ön plana çıkarmayı hedefleyen Popolinfesta ve bu yıl 10 - 13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin bir anlamda ortak hedeflerinin bulunduğunu belirten Uysal, "Kaleiçi Old Town Festivali’ne başlarken, ‘Bizim daha çok kültürel alışverişe ve arkadaşlığa, kardeşliğe, barışa, sevgiye ihtiyacımız var’ demiştik.Dünyada Kaleiçi gibi tarihi kent merkezine sahip kentlerle güçlü bağlar kurmak, kalıcı bir insanlık ve kültür köprüsünü inşa etmek istediğimizi dile getirmiştik. Şimdi bu bağlamda Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılımlarıyla destek veren Gradara’yla işbirliğini daha da geliştiriyoruz. Belediye Başkanı Filippo Gasperi’nin davetiyle gerçekleştireceğimiz bu ziyarette hem iki belediyenin kardeş kent olması yolunda iyi niyet mektuplarını imzalayacağız hem de kendilerine 4’Üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin davetiyesini takdim edeceğiz" ifadelerinde bulundu.