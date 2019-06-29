0553 313 94 23

Kaleiçi Festivali’nin onur konuğu Ukrayna

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Başkonsolosluğunun Ukrayna Anayasası’nın kabulünün 23’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda, 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin onur konuğu ülkesinin Ukrayna olacağını ilan etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
Kaleiçi Festivali’nin onur konuğu Ukrayna

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Başkonsolosluğunun Ukrayna Anayasası’nın kabulünün 23’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda, 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin onur konuğu ülkesinin Ukrayna olacağını ilan etti.


Başkan Uysal, Ukrayna Antalya Başkonsolosluğu Viacheslav Khomenko ev sahipliğinde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen Ukrayna Anayasası’nın 23’üncü kabul yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Antalya’da yaşayan çok sayıda Ukrayna vatandaşı da katıldı. Günün anısına Başkonsolos Khomenko, Başkan Uysal’a ülkenin geleneksel kıyafeti vışıvanka hediye etti. Başkan Uysal, hediyeyi iki ülke arasındaki dostluğunu sembolü olarak aldığını söyledi.


Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl farklı bir ülkeyi onur konuğu olarak ağırladığı Kaleiçi Old Town Festivali’ne 4’üncü yılda Ukrayna’nın onur konuğu ülke olarak katılacağını belirten Başkan Uysal, “Ukrayna’yı festivalimizde konuk edeceğiz. Dostluğumuzu ve komşuluğumuzu daha da pekiştireceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:50
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı maske olarak kullanmakta
    1. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    2. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    3. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    4. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    5. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    6. Jandarma Komutanlığından açıklama
    7. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    8. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    9. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    10. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    11. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    12. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    13. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    14. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    15. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    16. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    17. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    18. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    19. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    21. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    22. Kariyere KO-MEK Referansı
    23. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    24. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    25. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    26. Renault MAİS'e 4 ödül
    27. Onazi, Ünal Karaman’ın doğum gününü..
    28. TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı
    29. Bilecik’te çatı yangını
    30. Galatasaray'dan yıldız oyuncuya:..
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı