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"Kale" operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

"Kale" operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 85’i emniyette tamamlanan sorgularının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

12 Mart 2019 Salı 15:46
"Kale" operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Kale" operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 85’i emniyette tamamlanan sorgularının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

 

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde geçtiğimiz hafta il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne ait toplam 237 adrese, 7 iş yerine, 1 depoya baskın yapılmıştı. 500 ekip ve 3 bin 500 güvenlik personelinin katıldığı operasyonda 150’den fazla şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon detayları netleştikçe, ele geçirilen suç unsurları ve malzemeleri sergilenmişti.

 

Emniyette işlemleri tamamlananlar arasında ise suç örgütü elebaşı Kadir İ.’nin talimatlarını diğer çete üyelerine bildirdiği iddia edilen sevgilisi Asena İ. ve kardeşleri Ayetullah İ. ile Zülfikar İ. yer aldı. Sevgilisinin ise kendi soy adından feragat ettiği, İ. soy adını aldığı öğrenildi. Öte yandan adliyeye götürülenler arasında, çetenin muhasebe sorumlusu Gökhan K. de bulundu. Gökhan K.’nin yapılan operasyonlarda evinde, FETÖ terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen’in sohbet CD’si ile "F" serili 1 dolar ele geçirildi. Zanlılar arasında doktor olarak görev yapan Selim E.’de adliyeye götürüldü. Selim E.’nin Lyrica ve Suboxone isimli kırmızı reçete ile satılan ilaçları, örgüte temin ettiği belirlendi. Bu ilaçların uyuşturucuya yeni başlamış kişilere verildiği ve asıl madde kullanımına geçişi kolaylaştırdığı bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:46
  1. Ankara
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