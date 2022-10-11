Kale kentsel dönüşüm projesi Giresun’a değer katacak

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları dikkate alarak projelendirilen kentsel dönüşüm Giresun’ da da hayata geçecek.

Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3,61 hektarlık alan, riskli alan ilan edilmiş olup, hazırlanan proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kabul edilmişti.

Bu kapsamda söz konusu alanda yetkili kurum olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesi çalışması yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel tasarım, matematiksel ve finansal modeli oluşturma ile hak sahipliği ile uzlaşma süreci tamamlandı.

Proje alanı içerisinde yer alan 12 adet tescilli esere ait rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanmış olup, bu eserler arasında belediyeye ait bir adet taşınmaz da yer alıyor. Bu taşınmazlar kentsel dönüşüm adı altında bakanlık tarafından ayrılan ödenekler çerçevesinde yapıların restorasyonlar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şenlikoğlu: Giresun'un ihtiyacı var

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, Kale Mahallesindeki kentsel dönüşümde tarihi eserlerin korunacağını vurgulayarak: “Kentsel dönüşüm eski bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması değildir. Tarihi değerler, manevi değerler, yöresel ve milli mimari, sosyal donatı alanları, ulaşım askları, kısacası çöpüne varıncaya kadar uzun vadeli düşünülerek mahalleye, şehre yeni bir kimlik kazandıracak dönüşüm modelidir. Giresun'un da buna ihtiyacı var. Vatandaşın gönül rızasını alarak, onu mağdur etmeden onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. Giresun Belediyesi olarak bu tür projelerde kazancımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Kentsel dönüşüm eski bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması değildir. Tarihi değerler, manevi değerler, yöresel ve milli mimari, sosyal donatı alanları, ulaşım askları, kısacası çöpüne varıncaya kadar uzun vadeli düşünülerek mahalleye, şehre yeni bir kimlik kazandıracak dönüşüm modelidir.” şeklinde konuştu.