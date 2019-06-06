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Kale ilçesi ‘Çilek’ ile gülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile 2019 yılında Tarımsal Yayım Hizmetleri İl Özel Yayım Projesi olarak kabul edilen ‘Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi’ kapsamında Kale ilçesinde 10 bin adet çilek fidesi dikildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:44
Kale ilçesi ‘Çilek’ ile gülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile 2019 yılında Tarımsal Yayım Hizmetleri İl Özel Yayım Projesi olarak kabul edilen ‘Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi’ kapsamında Kale ilçesinde 10 bin adet çilek fidesi dikildi.


Proje kapsamında Kale İlçesine bağlı Kıyıcak ve Abuşoğlu Mahallerinde toplam 2 dekarlık alanda 10 bin adet Albion çeşidi çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi. Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, amaçlarının tarımsal çeşitliliği artırarak Kale ilçesinin iklimine uygun olan ve yıl boyunca meyve veren Albion çeşidi çileğin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.


Hasat edilen çileklerin Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Vitamin duraklarında satılacağını da belirten Doğruyol, “Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi’nin toplam maliyeti 23 bin 296 TL olup proje kapsamında şu ana kadar 30 çiftçiye Çilek Yetiştiriciliği hakkında eğitim verildi. Mahallelerinde belirlenen 2 çiftçinin toplam 2 dekarlık alanı için malç örtüsü, basınçlı sulama sistemi malzemesi ve 10 bin Albion çeşidi çilek fidesi alınmış olup, üreticiler tarafından toprak hazırlığı, sulama sistemi kurulması, malç örtüsü çekme, fide dikimi gibi giderler karşılamıştır. Bitki besleme ürünlerinin seçiminde çevre ve doğa dostu ürünler tercih edilecek, hastalık- zararlı kontrolü ve mücadelesinde Bakanlığımız Teknik Talimatları doğrultusunda İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından üreticilerimize destek verilecektir. Bu proje bölge üreticilerimize örnek olacak, birim alandan daha fazla gelir getiren ürünlerin üreticilerimiz tarafından yetiştirilmesi ve uygulayarak öğrenmeleri sağlanacaktır. Projenin İlçemiz ve üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.


İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Zeki Sadak ise, yapılan proje dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek, Yayım Projesi ve Genç Çiftçi Projeleri kapsamında tesis edilen uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:44
  1. doğa

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