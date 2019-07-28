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Kale Grubu 62 yaşında

Kale Grubu'nun temellerinin atıldığı topraklar Çanakkale'nin Çan ilçesinde 62. kuruluş yıl dönümü kutlandı, ileri teknolojiyle donatılmış sera yatırımı Mavruz Tarım'ın açılışı gerçekleştirildi- Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay:- "62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. 'Tasarım, teknoloji ve insan' üçgeninde önemli işler yapıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak anlayışın da bu olduğunu düşünüyoruz"

28 Temmuz 2019 Pazar 12:59
Kale Grubu 62 yaşında

ÇANAKKALE (AA) - Kale Grubu, 62. kuruluş yıl dönümünü, temellerinin atıldığı Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutladı.

2016'da hayatını kaybeden Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un, 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümü ve "Geleneksel Seramik Bayramı" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Çan ilçesinde kurulu Kaleseramik fabrikalarındaki tören, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, iş ortakları, çalışanlar ve konukların katılımıyla düzenlendi.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, burada yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun 62. kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Bodur'dan miras kalan Seramik Bayramı'nı bu sene de kutluyor olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay, "İbrahim Bodur ve ona inananların ilk gün attığı sağlam temelin üzerine değerlerimizi koyarak büyümeye, Kale Grubu’nu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 62 yıl önce başladığımız sanayi yolculuğunda katma değerli yeni yatırımlar ile durmadan ilerliyoruz." dedi.

Kale Grubu olarak Anadolu’da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını işaret eden Zeynep Bodur Okyay, şöyle devam etti:

"62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yandan yeni teknolojilere yatırım yaparken, diğer taraftan insanı her zaman merkeze koyuyoruz. ‘Tasarım, teknoloji ve insan’ üçgeninde önemli işler yapıyoruz. Bizi geleceğe taşıyacak anlayışın da bu olduğunu düşünüyoruz."

Daha sonra temelleri iki yıl önce atılan Mavruz Tarım'ın açılışı yapıldı.

Kale Grubu'nun bu yatırımı ile Çan'daki fabrikaların baca atıklarını kullanarak elde ettiği enerji ile ısıtılan serada iyi tarım uygulamaları kullanılarak ilaçsız tarım yapılacak.

Törenler kapsamında Kale Grubu'na 5 yıl ila 60 yıl arasında hizmet etmiş çalışanlara ve bayilere kıdem ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:59
  1. Çanakkale

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