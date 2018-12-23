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Kale Endüstri Holding'in ilk konsept mağazası açıldı

Kale Endüstri Holding, entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını genel merkezinin de bulunduğu Ayazağa'daki Vadistanbul'da hizmete açtı

23 Aralık 2018 Pazar 12:34
Kale Endüstri Holding'in ilk konsept mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Kale Endüstri Holding, Kale Kilit, Kale Alarm, Kale Çelik Kapı, Kale Çelik Kasa, Kale Yangın Kapısı ve Kale Pencere Sistemleri'nden oluşan tüm entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını Ayazağa'daki Vadistanbul'da hizmete açtı.

Kale Endüstri Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösterdiği İstanbul Güngören'deki yönetim ofisini, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Ayazağa'daki Vadistanbul'a taşıyan şirket, entegre güvenlik ürünlerini bir arada sergilediği ilk konsept mağazasını, genel merkezinin de bulunduğu aynı binada hizmete açtı.

Ziyaretçiler yaklaşık 450 metrekarelik konsept mağazada yeni ürün ve teknolojileri görmenin yanı sıra tüm ürünleri verilen hizmete uygun olarak tasarlanan özel odalarda deneyimleme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, holdingin kurulduğu günden beri tüm aksiyonlarının merkezinde müşteri memnuniyeti olacak şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız değişim ve dönüşüm sürecinin sonuçlarından biri olarak, ilk konsept mağazamızı Vadistanbul'da açtık. Bu yeni model sayesinde müşteri odağımızı daha da artırarak, tüketicilerimize birebir dokunma imkânı bulacağız. Konsept mağazamızı, alarmdan kapı kilidine, çelik kapıdan çelik kasaya ve pencere sistemlerine kadar müşterilerimizin tüm ürünlerimizi deneyimleyebileceği şekilde tasarladık. Tüketicilerin yanı sıra burada yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Bu kapsamda tüm Türkiye’deki bayilerimizi üç farklı organizasyonda ağırlayarak, hem yeni konsept mağazamızı tanıttık hem de 2019 hedeflerimizi anlattık. Entegre güvenlik vizyonumuzu yansıtan ve ilkini hayata geçirdiğimiz konsept mağazaların sayısını artırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:34
  1. Kale Endüstri Holding

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