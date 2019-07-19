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Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara kaldırım yapılıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:16
Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara kaldırım yapılıyor.


Altınşehir Mahallesi’nde yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları kaldırımla buluşturuyor. Farklı ekiplerle kaldırım işlemleri yürüttüklerini belirten Fen İşleri yetkilileri, “Çalışmalarımızın neticesinde yayalar yola inmeden daha güvenli bir şekilde kaldırımlarda yürüyecekler. Bu amaçla Altınşehir Mahallesi’nde kaldırımı olmayan cadde ve sokakları kaldırımla buluşturuyoruz. Tüm imkanlarımızı hemşerilerimize hizmet için seferber etmiş bulunmaktayız. Yol yapım ve kaldırım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında faaliyetlerimiz devam etmektedir. Son bir kaç gündür Altınşehir’deyiz. Önümüzdeki günlerde bu yöndeki işlemlerimizi gerek görüldüğü her mahalle ve sokakta sürdüreceğiz. Kaldırımı olmayan cadde ve sokaklarımızı kaldırımla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:16
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