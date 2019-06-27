Kaldırımdaki ağacı kırmıştı, gözaltına alındı Mardin’de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.

Mardin’de kaldırımda yürürken ağaca asılarak kıran zanlı ve yanındakiler gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi’nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.’yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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