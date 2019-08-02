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Kaldırım taşı ile 40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar kamerada

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırım taşı ile camını kırarak girdikleri iş yerinden 40 saniyede 80 bin TL’lik telefon ve tablet çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:05
Kaldırım taşı ile 40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar kamerada

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırım taşı ile camını kırarak girdikleri iş yerinden 40 saniyede 80 bin TL’lik telefon ve tablet çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay gece 27 Haziran gecesi 04.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan telefon ve internet satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 04.00 sıralarında Alemdar Caddesi üzerine gelen bir otomobilden inen 4 kişi, kaldırım taşı işle telefon satışı yapan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Yüzleri maskeli olan 4 kişiden 3’ü içeri girerek stantlarda bulunan cep telefonu ve tabletleri kilitlerini kopararak yanlarında getirdikleri torbalara doldurdu. Yaklaşık 40 saniye içeride kalan 3 şahıs, 80 bin TL değerinde 20 telefon ve tableti alarak hızla dışarı çıktı. Kendilerine gözcülük yapan dördüncü kişi ile geldikleri araca binen şüpheliler kaçarak gözden kayboldu.



Polisin takibi hırsızlık çetesini çökertti


Sabah olduğunda iş yerine gelen görevlilerin durumu fark etmesi sonucu olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve üzerinde çalıntı plaka takılan otomobilin plakası şahısların S.G. (32), M.B.K.(20), L.Y. (19) ile A.G. (20) odluğunu ve İstanbul Küçükçekmece’de ikamet ettiklerini belirledi.



Kendi araçlarına çalıntı plaka takıp hırsızlık yapmışlar


Tespitin ardından Küçükçekmece’de belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, S.G., M.B.K., L.Y.ve A.G.’yi gözaltına adlı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin yapılan sorgularında olayı S.G. adlı şüpheliye ait otomobile çalıntı plaka takarak İstanbul’dan geldikleri ve camı kırarak girdikleri iş yerinden telefon ile tabletleri çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden M.B.K.’nın benzer suçlardan 3 sabıkasının olduğu ve hırsızlık suçundan Sakarya’da arandığı ve A.G.’nin de benzer suçlardan 5 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.



“Dayı” lakaplı çete lideri firari olarak aranıyor


Emniyetteki işlemleri sonrası 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, hırsızlık çetesinin lideri olduğu iddia edilen Dayı lakaplı Ş.Ş. (24)’ün ise firari olarak arandığı öğrenildi.



40 saniyelik vurgun güvenlik kameralarına yansıdı


Hırsızlık çetesinin 40 saniye süren 80 bin TL’lik vurgunu ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önüne beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli 4 şüpheliden 3’ü kaldırım taşı ile camı kırarak iş yerine giriyor. İçerideki telefon ve tabletleri hızla kilitlerinden kopararak alan hırsızlar, aldıkları ürünlerle dışarı çıkıp geldikleri otomobille kaçarak uzaklaşıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:05
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