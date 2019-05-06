Kaldırım işgaliyle mücadele başlıyor

Orhangazi Belediyesi, kaldırım işgaliyle mücadeleye başlıyor. Belediyenin daha önce esnafa gönderdiği bildiri ile yaptığı uyarıdan sonra kaldırım işgaline karşı mücadele Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürütülecek.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Bekir Aydın, yaklaşık 2 hafta önce Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yaptıkları toplantı sonrasında özellikle kaldırım işgalleri ile ilgili kararlar alınmıştı. Vatandaşların son derece şikayetçi olduğu kaldırım işgalleri ile ilgili alınan kararlar ise o dönemde esnafa yazı gönderilmiş ve işgaller ile mücadelenin başlatılacağı belirtilmişti.

Alınan karar sonucunda Belediye, Orhangazi’de bulunan esnaflara bir gönderdi.Esnafların mağdur olmaması için gönderilen bildiride, "Belediye Başkanlığımızın 16.04.2019 tarihinde ilçemiz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yapmış olduğu istişare toplantısında, alınan ortak kararda; Huzur içinde yaşanabilir Orhangazi ve daha modern bir şehir anlayışının yerleşmesi amacıyla ilçe halkımızdan gelen talepler doğrultusunda cadde ve kaldırım işgallerinin önlenmesi kararlaştırılmıştır. İşgal ile uygulamamız 10.06.2019 Pazartesi günü başlayacak olup, esnaflarımızın belirtilen tarihe kadar cadde, kaldırım, yeşil alan ve Kamuya ait yerlerdeki her türlü malzemelerini kaldırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 Maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Anlayışınıza şimdiden teşekkür eder, gereğini önemle rica ederim" denildi.