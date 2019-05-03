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Kaldırım işgaline zabıta kontrolü

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgaline karşı denetimlerini arttırdı.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:29
Kaldırım işgaline zabıta kontrolü

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgaline karşı denetimlerini arttırdı.


Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri denetim yaptı.


Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Zabıta Ekipleri Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulandı ve yayaların geçiş hakkı göz önünde bulundurularak denetimlerin sıklaşacağı ikaz edildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:29
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