Kaldırım işgaline geçit yok

Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri, Kumyol Caddesi ile Mandıracı Caddesi’ndeki esnafa uyarıda bulunarak kaldırım işgaline sebep olan eşyaları topladı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusundaki denetimlerini sürdürüyor. Gelen şikayetler üzerine tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım işgaline sebep olan esnafa uyarıda bulunularak kaldırım işgaline sebep olan tüm eşyalara el konuluyor.

Kumyol Caddesi ile Mandıracı Caddesi’nde yapılan kontrollerde yol ve kaldırımlarda bazı iş yerleri tarafından vatandaşların geçişini ve araç parklarını engelleyecek şekilde duba, bayrak, pankart, tabela, saksı ve benzeri malzemelerin tespit edilmesinin ardından bahse konu materyaller “5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Yönetmelikler” çerçevesinde zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı ve dükkan sahibi esnaf uyarıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri araç ve malzemelerin toplanmaya devam edileceğini, bahse konu uygulamaların ise halkımızın huzuru için sürdürüleceğini belirtti.