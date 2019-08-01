Kaldırım işgali denetimleri sürüyor

Çorum Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra esnafların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafı kaldırımları sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda uyarırken, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafları sorumlu davranmaya davet etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kaldırımların işgalleri ile ilgili çalışmalardan taviz vermeden ve kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Kaldırım işgali yapanlara bundan sonra para cezası uygulanacağın dile getiren Başkan Aşgın “Kaldırımlar yayaların geçiş alanlarıdır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat olarak geçişlerini kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz çalışmada esnaflarımızı da mağdur etmeden gerektiği şekilde kendi alanlarını aşmamaları konusunda uyarılar da bulunuyoruz. Esnafımıza önce uyarı yapıp uymaları gereken kurallar hakkında bilgi veriyoruz. Daha sonra ise tekrar yapacağımız denetimlerde belirttiğimiz kurallara uymayan esnafımıza Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi gereğince para cezası uygulayacağız. İşgaller tamamen son buluncaya kadar denetimler aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz 7/24 aksatılmadan devam edeceğini” dedi.