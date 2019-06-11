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Kaldırılması öngörülen sınav için Büro Memur Sen Antalya Şubesinden açıklama

Büro Memur Sen Antalya Şube Başkan Yardımcısı Nasuh Üzülmez, zabıt katiplerine kurum içi yükselme imkanı sağlayan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılmasıyla birlikte adliye içinde iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği oluşacağını, bunun da çeşitli aksamalara neden olabileceğini belirtti.

11 Haziran 2019 Salı 23:39
Kaldırılması öngörülen sınav için Büro Memur Sen Antalya Şubesinden açıklama

Büro Memur Sen Antalya Şube Başkan Yardımcısı Nasuh Üzülmez, zabıt katiplerine kurum içi yükselme imkanı sağlayan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavının kaldırılmasıyla birlikte adliye içinde iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği oluşacağını, bunun da çeşitli aksamalara neden olabileceğini belirtti. Üzülmez, “Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez” dedi.


Üzülmez, “Açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketi birçok açıdan yenilik getirirken çalışanların hiçbir şeyin olmaması hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformu Stratejisine çalınan kara bir lekedir. Yargı Reformu paketi hazırlarken Adalet Bakanlığımız ile birlikte baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan Büro memurları Sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



"Özür dilemeye davet ediyoruz"


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yaptığı açıklamayı ele alan Üzülmez, "Dosyanın eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi yazı işleri müdürleriymiş gibi hedef gösterilmesi ve yazı işleri müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanmasıyla bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etmesi, yargı çalışanlarımıza hakarettir. Barolar Birliği Başkanı, yazı işleri müdürlerinin görevlerinden bir haberdir. Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu adalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyoruz. Barolar Birliği Başkanı, hukuk mezunu olan avukatları adliyeye yazı işleri müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı, avukatların maaş, özgürlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem başkanı olduğu Barolar Birliği’nin müktesebatına uygun hareket etmiş olur. Hem de kendi meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 23:39
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