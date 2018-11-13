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Kaldırılan yasak sonrası ilk açıklama! 'Bu karar şeriata aykırı değil'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kadınların statta futbol maçı izlemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." dedi.

13 Kasım 2018 Salı 15:22
Kaldırılan yasak sonrası ilk açıklama! 'Bu karar şeriata aykırı değil'

İran'da kadınların 39 yıl aradan sonra bir futbol maçı izlemesiyle ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu karar şeriata aykırı değil" dedi.

İran'da 1979’da gerçekleşen devrimden bu yana bir ilk yaşandı. Kadın taraftarlar 39 yıl sonra ilk kez bir futbol maçını statta izledi. Yaklaşık 500 kadın, İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima futbol takımı arasında gerçekleşen maçı statta izledi.

Kadınlar, Azadi stadyumunda oynanan asya Şampiyonlar Ligi final maçındaki karşılaşmayı izlemenin keyfini çıkardı. Kadınlarla erkekler tribünlerde ayrı yerlerde oturdu.

1979'daki İran Devrimi'nden bu yana kadınların erkeklerin olduğu spor etkinliklerine katılması yasaktı. Ancak bu maçta kadınlar için özel bir alan hazırlandı.

Ruhani'den ilk açıklama

Ruhani kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara değinerek "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:22
  1. İran
  2. kadın futbol

YORUM YAZ

  • Metin YükselMetin Yüksel34 dk önce
    muta nikahi en az yarim saat olmasi sartiyla yaparlar, birde islami kullanirlar
  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Bunca sene neden yasakladınız şeriatı bahane göstererek?
  • Eşref ılgazEşref ılgaz1 sa önce
    Bunların kökeni rehberleri yahudi olduğu için kabala şeriatında demek istiyor
Bugünkü Akit

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