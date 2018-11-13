Kaldırılan yasak sonrası ilk açıklama! 'Bu karar şeriata aykırı değil'

İran'da kadınların 39 yıl aradan sonra bir futbol maçı izlemesiyle ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu karar şeriata aykırı değil" dedi.

İran'da 1979’da gerçekleşen devrimden bu yana bir ilk yaşandı. Kadın taraftarlar 39 yıl sonra ilk kez bir futbol maçını statta izledi. Yaklaşık 500 kadın, İran'ın Persepolis takımıyla Japonya'nın Kashima futbol takımı arasında gerçekleşen maçı statta izledi.

Kadınlar, Azadi stadyumunda oynanan asya Şampiyonlar Ligi final maçındaki karşılaşmayı izlemenin keyfini çıkardı. Kadınlarla erkekler tribünlerde ayrı yerlerde oturdu.

1979'daki İran Devrimi'nden bu yana kadınların erkeklerin olduğu spor etkinliklerine katılması yasaktı. Ancak bu maçta kadınlar için özel bir alan hazırlandı.

Ruhani'den ilk açıklama

Ruhani kadınların statlarda futbol maçı izlemesiyle ilgili tartışmalara değinerek "Statların bir bölümünün kadınlara ayrılmasında ne gibi bir sakınca olabilir? Bu şeriata, yasalara ve Kültür Devrimi Yüksek Konseyi’nin kararlarına aykırı değildir." ifadesini kullandı.