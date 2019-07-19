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Kaldığı otel odasındaki küvette ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir kadın, kaldığı termal otelin odasındaki küvette ölü bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:31
Kaldığı otel odasındaki küvette ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir kadın, kaldığı termal otelin odasındaki küvette ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylabağı beldesinde bir termal otelde, Hatice A. isimli bir kadın, eşinin uyuduğu sırada odanın içerisindeki banyodaki küvete girdi. Bilal A., uyandıktan sonra eşi Hatice A.’yı oda içerisinde göremeyince aramaya başladı. Odadaki banyoda küvette hareketsiz halde eşini gören Bilal A., kendi imkanlarıyla Hatice A.’yı dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hatice A., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kadının sara hastası olduğu belirlendi. Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:31
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