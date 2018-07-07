Kalçasından vurulan PKK'lının sonu
PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlere nefes aldırmıyor.07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:48
Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine ağır darbeler vurdu.
Mehmetçik ile karşı karşıya gelmemek için mağaralara saklanarak kalleş planlar yapan PKK'lı teröristler, ölüm korkusunu yaşayınca çareyi teslim olmakta buluyor.
KALÇASINDAN VURULDU
Son olarak arazide devam eden operasyonda, kalçasından vurulan PKK'lı, Türk askerine teslim oldu.
İLK MÜDAHALE MEHMETÇİK'TEN
Bomba şüphesi nedeniyle üzeri çıkarılan teröriste ilk müdahale yine Türk askeri tarafından yapıldı.
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