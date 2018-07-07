Kalçasından vurulan PKK'lının sonu

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine ağır darbeler vurdu.

Mehmetçik ile karşı karşıya gelmemek için mağaralara saklanarak kalleş planlar yapan PKK'lı teröristler, ölüm korkusunu yaşayınca çareyi teslim olmakta buluyor.

KALÇASINDAN VURULDU

Son olarak arazide devam eden operasyonda, kalçasından vurulan PKK'lı, Türk askerine teslim oldu.

İLK MÜDAHALE MEHMETÇİK'TEN

Bomba şüphesi nedeniyle üzeri çıkarılan teröriste ilk müdahale yine Türk askeri tarafından yapıldı.