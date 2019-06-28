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Kalbine yenik düşen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Edirne Keşan’da konuşlu 4.

28 Haziran 2019 Cuma 14:10
Kalbine yenik düşen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Edirne Keşan’da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gaziantepli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki için memleketi Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Toprak, uzman çavuşun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Tiryaki’nin ailesi tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir çocuk babası Tiryaki’nin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karkamış ilçesi Öncüler Mahallesi Küçükeşme mezrasına götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:10
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