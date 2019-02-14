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"Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı

İzmir'de kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan, yapay kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren Yasin Ahmet Öztürk, zorlukların üstesinden eşinin sevgisi ve desteğiyle geliyor- Kalp nakli olmayı bekleyen Yasin Ahmet Öztürk:- "Biz eşimle bir elmanın yarısı gibi birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimize can olduk, yoldaş olduk. Kalbim sanki eşim. Onun hakkını ödeyemem. Bizim her günümüz 14 Şubat Sevgililer Günü gibi geçiyor"- Arzu Öztürk:- "Eşimden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Hastalığın hiçbir şeye engel olmadığını anladım, çocuk bile yaptık, çok mutluyuz"

14 Şubat 2019 Perşembe 11:06
"Kalbindeki yetmezliği" aşkla tamamladı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de rahatsızlığı nedeniyle yapay kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren ve nakil listesine alınan Yasin Ahmet Öztürk, 3 yıl önce tanışıp evlendiği Arzu Öztürk'ün desteği ve ona olan sevgisiyle hayata bağlanıyor.

Bornova içesinde yaşayan 30 yaşındaki dekorasyon ustası Öztürk, 2015 yılında Çamdibi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Park'ında spor yaparken bir arkadaşının vasıtasıyla Arzu Öztürk ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede ilerlerken Yasin Ahmet Öztürk ayağında oluşan şişkinlik nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Doktorlar yaptıklar tetkiklerde Öztürk'ün 66 yaşındaki babası Hüseyin Öztürk gibi kalp yetmezliği sorunu yaşadığını tespit etti. Öztürk'e o zor günlerinde en büyük destek ise 20 yaşındaki kız arkadaşı Arzu Öztürk'den geldi. Arzu Öztürk, kalp ameliyatları sırasında yalnız bırakmadığı erkek arkadaşının, 2017'de yapay kalp destek cihazı takılıp nakil listesine alındığında da hep yanında oldu. Yaşamını yapay kalp destek cihazıyla sürdürün Yasin Ahmet Öztürk, geçen yılın haziran ayında Arzu Öztürk ile evlendi.

Genç çift 7 ay önce anne ve baba olacaklarını öğrendiklerinde ise mutlulukları bir kat daha arttı.

Kucaklarına 2 ay sonra Rüzgar ismini koymaya hazırlandıkları bir erkek bebek almaya hazırlanan çift, her 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ise tanıştıkları parkta geçiriyor.

- "Eşim benim kalbim oldu"

Yasin Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin, hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu, en ümitsiz anlarda bile onunla olup zaman geçirmenin kendisine pozitif enerji verdiğini söyledi.

Doktorların kendisine kalp nakli olması gerektiğini söylediği zaman bunu ilk önce eşiyle paylaştığını dile getiren Öztürk, "Biz eşimle bir elmanın yarısı gibi birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimize can olduk, yoldaş olduk. Eşim benim kalbim oldu. Onun hakkını ödeyemem. Bizim her günümüz 14 Şubat Sevgililer Günü gibi geçiyor." dedi.

Öztürk, baba adayı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, eşinin evlendikten sonra ona ikinci bir mutluluğu yaşattığını ifade etti.

Kontrollerinin devam ettiğini hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yapay kalp destek cihazıyla hayatımı sürdürmek zorundayım. Hayırlısıyla nakil olmayı bekliyorum. Benim gibi çok nakil bekleyen hasta var. İnşallah herkese uygun kalp nakli bulunur. Baba olmak çok güzel bir duygu. Ben babama 'baba' derken artık oğlum bana 'baba' diyecek. Kalp nakli olmak istiyorum. Çocuğumun bana kalp destek cihazıma 'bu nedir' diye sormasını istemiyorum."

- "Eşimin hastalığı hayatımızda hiçbir şeye engel olmadı"

Arzu Öztürk de eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu, yaşadıkları zor günlerin sevgilerini güçlendirdiğini aktardı.

Yakın çevresinin, eşi ve kayınbabasındaki kalp yetmezliği hastalığını öğrendikleri zaman ayrılmalarını istediğini dile getiren Öztürk, "Biz birbirimizi bulduk, eşimden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Hastalığın hiçbir şeye engel olmadığını anladım, çocuk bile yaptık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Öztürk, eşinin nakil olup sağlığına kavuşmasını çok istediğini vurgulayarak "Çocuğumuz da olacak, eşim de sağlığına kavuşursa çok mutlu olacağız. Verdiğimiz bu mücadeleyi atlatıp ileride çocuğumuza fotoğraflarla anlatmak istiyoruz. Ben insanların organ bağışında bulunmalarını istiyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:06
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