"Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren, kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk tıbbının duayen isimlerinden Op. Dr. Kemal Bayazıt için önce İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde, ardından da kuruluşunda görev aldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Törene Bayazıt'ın eşi Müşerref, kızları Emel ve Itır Bayazıt'ın yanı sıra yakınları, çalışma arkadaşları, öğrencileri, hekimler ile sevenleri katıldı.

Törende konuşan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cevdet Koçoğulları, "Hocamızı göreve başladığı yerden uğurlama şerefi bize nail oldu. Öncelikle kalp damar cerrahisinin şu anki geldiği pozisyonda en büyük katkıları olan, benim şu anda başhekimliğini yaptığım hastaneme ilk temelleri atan bir hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Öncelikle olarak Kemal Bayazıt hocama Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Demirtaş da Bayazıt'ın hayatına ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

- "Mesleği ona layık bir şekilde yapmaya çalıştık"

Törende, Opr. Dr. Kemal Bayazıt'ın öğrencisi de olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süha Küçükaksu da Bayazıt'ın yaşımına ilişkin bilgi vererek, yaptığı çalışmalarla Türk tıp dünyasına kazandırdıklarını anlattı.

Küçükaksu, "Hocamızın yetiştirdiği öğrenciler şu anda Türkiye'nin önemli yerlerinde görev yapıyor. Dolayısıyla herkes bir yerde mesleği yaymaya gayret ediyor. Mesleği ona layık bir şekilde yapmaya çalıştık." dedi.

Bayazıt'ın çok çalışkan biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Küçükaksu, Bayazıt'ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirip, rahmet dileklerinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi. Bayazıt'ın tabutu, sevenlerinin omuzları üzerinde cenaze aracına taşındı.

Bayazıt'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin yapılacağı Şakirin Camisi'ne götürüldü.