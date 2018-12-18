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"Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin mazlumlarına vereceğim"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Her zaman adaletten, vicdandan yana olacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağım. En çok da kalbimi ve bütün sıcaklığımı bu şehrin mazlumlarına vereceğim. Evinde bir eksiği varsa, hayata dair bir umutsuzluğu varsa bu göreve talip olmamın en önemli sebebi onlara bir umut ve sıcaklık olmaktır"

18 Aralık 2018 Salı 22:20
"Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin mazlumlarına vereceğim"

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Her zaman adaletten, vicdandan yana olacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağım. En çok da kalbimi ve bütün sıcaklığımı bu şehrin mazlumlarına vereceğim. Evinde bir eksiği varsa, hayata dair bir umutsuzluğu varsa bu göreve talip olmamın en önemli sebebi onlara bir umut ve sıcaklık olmaktır." dedi.

İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gururlu olduğunu dile getiren İmamoğlu, İstanbul'a 28 yıl önce geldiğinde büyük hayaller kurduğunu, İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Ben duygularını gizleyen biri değilim. Sevgiyle büyüdüm ve o sevgiyi büyütmeye çalıştım. İnanılmaz dostluklar edindim. Bazen küçücük bir çocuktan bazen kocaman bir insandan... Bu sevgi derinliğini bana veren ailemdir. Annem, babam, kardeşim, eşim ve çocuklarım... İnsan sevginin derinliğini ve büyüklüğünü yaşayınca ne hissediyor biliyor musunuz? Şu dünyadaki bütün kötülükleri yok edebilecek gücü hissediyor. Kalbim bana söylüyor." diye konuştu.

Hangi makamda olursa olsun göreve başladığında hissettikleriyle yoluna devam edeceğine vurgu yapan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Her zaman adaletten, vicdandan yana olacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacağım. En çok da kalbimi ve bütün sıcaklığımı bu şehrin mazlumlarına vereceğim. Evinde bir eksiği varsa, hayata dair bir umutsuzluğu varsa bu göreve talip olmamın en önemli sebebi onlara bir umut ve sıcaklık olmaktır. Göreceksiniz bunu en derinden ve en güzel biçimde yapacağım. Hepiniz bu kardeşinizle, arkadaşınızla, evladınızla gurur duyacaksınız. Bu şehirde ters giden bir şeyler olduğuna inandığım için bunları düzeltecek yüreğe de sahip olduğum için 'bir görevi nasıl elde edebilirim, nerede bu süreci en güzel şekilde yönetebilirim?' diyerek, bu ülkenin tüm değerleriyle varlığını her an yolumda bir ışık gibi gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapma kararı verdim. Bir yola çıktım."

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olduğu sürede yaşadıklarını anlatarak, başarının Beylikdüzü halkına ait olduğunu söyledi.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ve İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'i yanına çağırarak, vatandaşlardan onlara sahip çıkmalarını istedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:20
  1. CHP
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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