Oytun Şanal kimdir? Yoğun bakımda olan Oytun Şanal’ın hastalığı ne?

Dallas dizisinin baş karakteri JR Ewing’i seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal’ın iki gün önce evinde kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Oytun Şanal’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Peki Oytun Şanal kimdir? Oytun Şanal nereli? Oytun Şanal sağlık durumunda son durum?

Sanatçı Oytun Şanal’ın eşi Elçin Şanal ve oğlu Cenk Şanal hastaneye geldi. Babasının iki yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten Cenk Şanal şunları söyledi: “Eylül ayının başında ağırlaşmaya başladı. Dikili Çandarlı’daki yazlıktaydı. Kendisini buraya getirdim. İki kür kemoterapi aldı. Doktoru da buradaydı. Tekrar tetkik yapıldı. En son kemoterapi yapıldığında fenalaştı. Pazartesi akşamı da evde kalbi durdu. Ambulansla buraya getirdiler. Yoğun bakımda. Tansiyonu düşük onu yükseltmek için sürekli ilaç veriyorlar. Bilinç yok. Hiç bir organ cevap vermiyor. Sadece kalbi atıyor. Doktor hazırlıklarını yapın dedi. Bekliyoruz”

Oytun Şanal kimdir?

1937 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1953 yılında ankara devlet konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi. Aynı yıl başarısız bulunarak okuldan ayrıldı. Devlet tiyatrosu çocuk tiyatrosuna girdi. 1960 yılında tekrara sınavlara girerek devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.