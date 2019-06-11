0553 313 94 23

Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 45 yıldır kalaycılık yapan Vedat Öztürk, yıllar sonra önemi anlaşılan bakır kap ve kalayın mesleği icra edenlerin yüzünü yeniden güldürdüğünü söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 09:52
Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 45 yıldır kalaycılık yapan Vedat Öztürk, yıllar sonra önemi anlaşılan bakır kap ve kalayın mesleği icra edenlerin yüzünü yeniden güldürdüğünü söyledi. Babasından devraldığı mesleği yıllarca insanların sağlıklı yaşaması ve yiyip içtiklerini daha lezzetli yiyip içmeleri için adeta karın tokluğuna yaptıklarını kaydeden Öztürk, “Devletimiz kalaycılıkta vergileri de kaldırdı, artık çok iyi para kazanıyoruz” dedi.Yıllar önce Kıbrıs’ta mekan işletmeciliği yapan Vedat Öztürk, unutulmaya yüz tutan mesleğini yeniden canlandırmak için Karpuzlu ilçesinde kalaycılık yapmaya başladı.


Son dönemlerde bakır kaplara ilginin artması ile unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin yeniden gözde meslek haline geldiğini belirten Vedat Öztürk, “Bir gün herkes eskiye geri dönecek. Çünkü sağlık da tat ve huzur da eskide. Bir zamanlar mecburiyetten herkesin kullandığı bakır kaplara ekonomik durumu müsaitleşenler veda etti. Herkes, çelik plastik ya da diğer metalleri kulalnmaya başladı. Hal böyle olunca da kalaycılık mesleği unutulmaya yüz tuttu. Alzheimer, romatizma gibi hastalıklar artınca bir çok kişi doktor tavsiyesi ile bakır kapta yemek yiyip bakır tabaklarda yemeğini yemeye başladı. Hal böyle olunca da kalaycılık mesleği yeniden cazip meslek haline geldi” diye konuştu.


“3 yıl garantili iş yapıyoruz yüzde 400 karlı bir iş”


Aslında kalaycılık mesleğinin en önemli sermayesinin ustalık olduğunu iş olduktan sonra çok az bir masrafla çok iyi paraların kazanıldığını belirten Vedat Öztürk, “Bu işte en büyük sorun işsizlik sorunu idi. 5 liralık bir masrafa karşın kalaycının yaklaşık 15-20 liralık kazancı olur. Usta kalycı kalayladığı bir kaba da normal kullanıma 2-3 yıl garanti verir. İnsanlar çelik, alüminyum ve plastik kullanımına başladıktan sonra sağlık e huzurlarını kaybetti. Uzmanlar en sağlıklı kabın toprak ve bakır olduğunu belirtiyor. Artık bilinçlenenler yeniden bakır kullanmaya başladı” diyerek kalaycılıkta rüzgarın tersine döndüğünü söyledi.


Mesleği babasının 1956 yılında Erzurum’da askerlik vazifesini icra ederken öğrendiğini kendisinin de 1974 yılında babasından öğrendiğini belirten Vedat Öztürk, “Allah’a şükür müthiş para kazanıyorum. Elimi kolumu yaka yaka bu işi öğrendim. Zamanında Kıbrıs’ta mekan bile işlettim. Şimdi eski işime geri döndüm. Keyfime göre çalışıyorum. Hem para kazanıyorum hem de insanların daha lezzetli ve sağlıklı yemek yemesine yaptığım iş ile katkı sağlıyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o dizi değil’
    1. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    2. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    3. Borsa güneyükselişle başladı
    4. Celalettin Ekinci: “Hayatımızı..
    5. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    6. Menderes’te binlerin katılımıyla halk..
    7. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    8. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    9. İcradan satılık hastane
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    11. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    12. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    13. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    14. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    15. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    16. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    17. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    18. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    19. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    20. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    21. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    22. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    23. NetWork'ten yaz stili
    24. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    25. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    26. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    27. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    28. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    29. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    30. Altındağ’da asfalt atağı
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı