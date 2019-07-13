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Kalaycı: "Kötü olan bütçemize rağmen sözümüzü yerine getireceğiz"

Karaman Belediyesi asfalt, yol yenileme çalışmaları farklı mahallelerde devam ediyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
Kalaycı: "Kötü olan bütçemize rağmen sözümüzü yerine getireceğiz"

Karaman Belediyesi asfalt, yol yenileme çalışmaları farklı mahallelerde devam ediyor.


Çalışmaların öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Fen işlerine bağlı ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimine devam ediyor. İmaret Mahallesindeki çalışmalarda dört sokağın sıcak asfalt serimini tamamladık. Tüm çalışmalarımızı daha önceden tespiti yapılmış, ihtiyaç duyulan bölgelerde planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa sorunlarını tek tek gidereceğiz. Ekiplerimiz öncelikli bölgelerin tespitini titizlikle yürütüyor. Karaman’da asfaltsız, kaldırımsız yol kalmayacak. Kötü olan bütçemize rağmen söz verdiğimiz gibi tüm vaatlerimizi, sizlerin de desteğiyle Allah’ın izniyle yerine getireceğiz” dedi.


Kalaycı, yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:45
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