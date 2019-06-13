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Kalaycı: "Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı ziyaret etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:30
Kalaycı: "Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı ziyaret etti.


Karaman Belediyesi öncülüğünde 9-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği Finalleri için Karaman’a gelen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karaman’da devam eden final müsabakaları hakkında Başkan Kalaycı’ya bilgi veren Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Karaman’da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, gerçekleşen organizasyon için Karaman Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Federasyonunuz vesilesi ile gerçekleştirilen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarını Karaman’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Karaman Belediyesi olarak her türlü spor organizasyonun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın tamamlanacak olan Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Final Müsabakalarına katılan tüm sporcularımıza mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor, sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini Karaman’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah seneye yeniden birlikte olmak dileğiyle tüm sporcularımıza güzel ve başarılı bir final diliyorum” dedi.


Ziyaretin ardından Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya satranç takımı hediye etti. Ziyarete, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın yanı sıra, Başkan Vekili Aşkın Keleş, Asbaşkan Halil Hilmi Darı, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Satranç Karaman İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu da katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:30
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