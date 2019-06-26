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Kalaycı: “Bizler için her çalışan önemli ve değerlidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelle bir araya geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:22
Kalaycı: “Bizler için her çalışan önemli ve değerlidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelle bir araya geldi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile şantiye alanında düzenlenen kaynaşma yemeğine katılan Başkan Kalaycı, personelle birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Kalaycı, özverili ve samimi çalışmaları için herkese teşekkür ederek, “Bizler için her çalışan önemlidir ve değerlidir, fakat sizin yapmış olduğunuz iş gerçekten çok kutsal bir görevdir. Koca bir şehrin temizliği sizin omuzlarınızın üstündedir. Günün 24 saati bütün sokakları alın terinizle eviniz gibi temizliyor, eviniz gibi bakıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Gittiğim her yerde temizlik işlerinin çalışmalarından övgüyle bahsediliyor. Bu özverili çalışmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşimizi en güzel şekilde ve en verimli şekilde yaparsak her zaman takdir alırız. Daha temiz bir Karaman için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum” dedi

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:22
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