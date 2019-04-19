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Kalaycı: "Berat Kandil’i af ve mağfiret çeşmesi, ihsan ve mükafat hazinesidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Berat Kandili’ni idrak edeceğimiz bu gecede, Yüce Rabbimiz’den bağışlanmayı umuyor, hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz” dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:45
Kalaycı: "Berat Kandil’i af ve mağfiret çeşmesi, ihsan ve mükafat hazinesidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Berat Kandili’ni idrak edeceğimiz bu gecede, Yüce Rabbimiz’den bağışlanmayı umuyor, hidayetine muhtaç olduğumuzu ümitle haykırıyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu gecenin, manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Kalaycı mesajında, “Tüm İslam alemi olarak mübarek Berat Kandili’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 16 gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerife’nin müjdecisi olan Berat Kandil’i aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi, ihsan ve mükafat hazinesidir. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi ve kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Yüce dinimiz İslam’ı tamamıyla anlayıp yaşamak, Peygamber Efendimiz’in hayatını rehber alarak tavır ve davranışlarımıza yansıtmak durumundayız. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Dünyanın dört bir köşesinde cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandilinin sadece kendimiz ve ailemizin mutluluğu için değil, tüm toplumun barış, huzur, dayanışma ve kardeşliğine vesile olması dileğiyle, Karamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere, Müslüman Türk milletinin, İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:45
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