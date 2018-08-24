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Kalaşnikof Tesla'ya rakip oldu!

Rus silah üreticisi Kalaşnikof, elektrikli 'supercar' teknolojisi üzerinde çalıştığını duyurdu.

24 Ağustos 2018 Cuma 19:50
Kalaşnikof Tesla'ya rakip oldu!

Rusya, Amerikalı girişimci Elon Mask'ın Tesla otomobiliyle rekabet edebilecek bir otomobil geliştirdi.

Silah üretisi Kalaşnikof tarafından üretilen elektrikli otomobilin görüntüsü ise 70'lerden kalma. "Cv-1" adı verilen "elektrikli süper otomobil"in prototipi, Moskova'da bir fuarda görücüye çıktı. İleri teknolojiye sahip otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol katedebiliyor.

Açıklamada, "Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık" dendi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 19:50
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