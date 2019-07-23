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Kalamış’ta senfoni orkestrası eşliğinde yazlık sinema

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sineması Kalamış Parkı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 09:23
Kalamış’ta senfoni orkestrası eşliğinde yazlık sinema

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği açık hava sineması Kalamış Parkı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Parkı dolduran kalabalık, Senfoni orkestrası eşliğinde dev sinevizyonda 1977 yılında yaşamını yitiren ünlü İngiliz sinema yönetmeni ve oyuncusu Charlie Chaplin’in ‘The Kid’ filmini izledi.


Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: “Kadıköylü mutlu olunca ben de mutlu oluyorum”


Kalamış parkında düzenlenen açık hava sinemasını seyircilerle birlikte izleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköylü mutlu olunca dolayısıyla ben de mutlu oluyorum. Gerçekten bu ilk gösterimiz, özelliği olan bir gösteri. Charlie Chaplin’in filmini canlı bir orkestra eşliğinde izleteceğiz. Hem orkestrayla canlı müzik dinlemiş olacaklar hem de Chaplin’in ‘Yumurta(The Kid)’ filmini izlemiş olacak yurttaşlarımız. Devamı olacak, bu hafta içerisinde başka da filmlerimiz olacak, Türk filmleri de olacak. Sonrasında caz festivalimiz var. Önümüzdeki sene bunu biraz daha genişleteceğiz, kitap fuarını da birleştireceğiz. Daha büyük etkinliklerle Kadıköylülerin karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Bu sene başlangıç bizim için hem Belediye Başkanı olarak benim başlangıcım hem de uluslararası festivalin başlangıcı. Tekrar söyleyeyim ben de mutluyum Kadıköylüler mutlu olduğu için. Kadıköy, kültüre sanata ilgilidir meraklıdır bu kalabalıktan daha fazlası olacaktır diye düşünüyorum. Bu etkinlikleri daha büyük alanlarda yapmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Orkestrayla sinema filmi Kalamış parkında buluştu


Kalamış parkını dolduran binlerce kişi orkestrayla birlikte açık havada film izleme keyfini yaşadı. Düşüncelerini paylaşan bir vatandaş, “Gayet güzel bir etkinlikti, beklediğimiz etkinlikler bunlar. Eğlenceli olmuş yani böyle yapılmalı ara sıra gençler için” dedi.


Senfoni orkestrasıyla birlikte sinema filminin buluştuğu geceyi yorumlayan bir izleyici, “Harika buldum, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kendimi yurt dışında gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:23
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