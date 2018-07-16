THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kakaonun faydaları nelerdir?

Kakao hazımsızlığı giderir. Vücutta bulunan zehirlerin atılımını hızlandırır. İştahın açılmasında etkilidir. Kakao bitkinliği alır, kişinin daha enerjik bir gün geçirmesini sağlar.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
Kakaonun faydaları nelerdir?

KAKAONUN FAYDALARI

Kakao içerisinde bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Son yılların en büyük problemlerinden biri olan strese karşı içinde barındırdığı potasyumla stresi azaltıyor.

Kanserle mücadele edenler için içeriğindeki antioksidanlar çok yararlı.

Hazımsızlığı giderir.

Vücutta bulunan zehirlerin atılımını hızlandırır.

İştahın açılmasında etkilidir.

Kakao bitkinliği alır, kişinin daha enerjik bir gün geçirmesini sağlar.

İdrar söktürür.

Yaşlanmayı yavaşlatır.

Sinir sistemini düzene sokar.

Kasları gevşeterek; damar tıkanıklıklarını önler, bronşların açılmasına katkı sağlar.

İçeriğinde yer alan “flavanol” sayesinde kandaki oksijeni arttırarak beynin daha fazla oksijen almasını sağlar.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
  1. Kakao
  2. kakaonun faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15 milyon euro
    1. Trabzonspor'a piyango vurdu! Tam 15..
    2. Borsa günü düşüşle kapattı
    3. Dışişleri'nden Kabil'deki terör..
    4. Nevşehir'de inşaat demiri hırsızlığına..
    5. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
    6. Yutkunurken ağrı ve takılma hissinin..
    7. Konya'da 3 gündür kuyuda mahsur kalan..
    8. 10 hektar zeytinlik kül oldu
    9. Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi enselendi
    10. Kol üzerine yatarak uyumak ne gibi..
    11. Avuç içi kaşınmalarına dikkat!
    12. İzmir'de sürüklenen otomobil evin..
    13. CHP seçimli kongre ne zaman?
    14. Kakaonun faydaları nelerdir?
    15. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu
    16. Süzme yoğurt nasıl saklanmalıdır?..
    17. Abajur temizliği nasıl yapılır?
    18. Terör örgütüne büyük darbe! 53..
    19. Çantaların şeklini ve formunu bozmadan..
    20. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...