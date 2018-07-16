Kakaonun faydaları nelerdir?

KAKAONUN FAYDALARI

Kakao içerisinde bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Son yılların en büyük problemlerinden biri olan strese karşı içinde barındırdığı potasyumla stresi azaltıyor.

Kanserle mücadele edenler için içeriğindeki antioksidanlar çok yararlı.

Hazımsızlığı giderir.

Vücutta bulunan zehirlerin atılımını hızlandırır.

İştahın açılmasında etkilidir.

Kakao bitkinliği alır, kişinin daha enerjik bir gün geçirmesini sağlar.

İdrar söktürür.

Yaşlanmayı yavaşlatır.

Sinir sistemini düzene sokar.

Kasları gevşeterek; damar tıkanıklıklarını önler, bronşların açılmasına katkı sağlar.

İçeriğinde yer alan “flavanol” sayesinde kandaki oksijeni arttırarak beynin daha fazla oksijen almasını sağlar.