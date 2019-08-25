Dikenler arasında açan rengarenk çiçekler! Kainattaki mükemmellik Allah'ın ayetlerindendir
Genel adı Kaktüs olarak bilinen dikenli bitkilerin çiçekleri görenleri büyülüyor. Binlerce dikenin arasında zamanı geldiğinde açan rengarenk çiçekler, Yüce Allah’ın yaratışındaki mükemmelliği ortaya koyarken, ibretle bakan gözleri de Allah Azze ve Celle’ye iman etmeye teşvik ediyor.25 Ağustos 2019 Pazar 02:11
Yasemin Karahan yeniakit.com.tr
Genel adı Kaktüs olarak bilinen dikenli bitkilerin çiçekleri görenleri büyülüyor. Binlerce dikenin arasında zamanı geldiğinde açan rengarenk çiçekler, Yüce Allah’ın yaratışındaki mükemmelliği ortaya koyarken, ibretle bakan gözleri de Allah Azze ve Celle’ye iman etmeye teşvik ediyor.
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