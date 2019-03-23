Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde kahvehanede çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Anafartalar Caddesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, kahvehanede oturdukları sırada Mehmet Ali Kaya, kardeşi Kenan Kaya ve Seyfettin Kavak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Kaya kardeşler ve Kavak bıçakla yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Ali Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan kardeşlerden Seyfettin Kavak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Kenan Kaya ise kendi olanaklarıyla gittiği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarda bulunurken, polis ekipleri ise çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.