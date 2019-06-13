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Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kahvehanede bir kişi, oyun oynadığını arkadaşlarını çıkan kavga sonucu kurşun yağmuruna tuttu.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:29
Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kahvehanede bir kişi, oyun oynadığını arkadaşlarını çıkan kavga sonucu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisindeki kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat A. ve Bahattin E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tuncay Ö. kahvehane yakınındaki evine giderek silah alıp tekrar geldi. Kahvehanede bulunan arkadaşları Necat A. ile Bahattin E’yı kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, özel tim ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olayın yaşandığı kahvehaneye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılan Necat A. ve Bahattin E. tedavi altına alındı. Kahvehanede incelemelerde bulunan polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:29
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