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Kahvehanede önünde silahlı çatışma! 3 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de motosikletli kişilerle bir kahvehanenin önünde bulunan grup arasında çatışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen çatışmada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 06:16
Kahvehanede önünde silahlı çatışma! 3 kişi yaralandı

Olay, GÜngören Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletle kıraathane önüne gelen kişiler, burada bekleyen bir gruba ateş açtı. Kıraathane önündeki grubun da motosikletli saldırganlara karşı ateş açması sonucu olay çatışmaya dönüşürken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Çatışmada kıraathanede oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Osman Saral ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyle birlikte, motosikletli saldırganlardan isminin Gökhan olduğu öğrenilen bir kişi olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sağlık ekipleri ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise söz konusu kıraathane ve çevresinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Osman Saral ve Gökhan isimli yaralıların karın bölgelerinden isabet aldığı ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

 

"Bir kişi geldi sıkmaya başladı"

Kurşunların isabet ettiği kahvehanenin sahibi Adnan Şimşek, "Kahvede arkadaşlar oturuyordu. Önünde, burada da bir topluluk vardı. Bir kişi geldi, sıkmaya başladı. O sırada seken kurşunlar arkadaşımız Osman Saral'ın tam karnına geldi. Ateş edip vurulan çocuğu alıp hastaneye kaldırdılar. Yaralılardan ikisi kahvehanede oturan arkadaşlarımızdı, diğeri de olayların içinde olan birisiydi. Mermi içeride otururken isabet etti arkadaşlarımıza. Biz yere yattık. Diğerleri motosikletle kaçtı" dedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 06:16
  1. güngören

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