0553 313 94 23

Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu

Samsun’da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:58
Kahvehane önünde otururken traktör ölümüne sebep oldu

Samsun’da kahvehane önünde otururken yoldan çıkan traktörün çarptığı şahıs tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı’nda 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutluhan Ç. (20) idaresindeki 55 LB 703 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce kahvehane önündeki masanın yanında sandalyede oturan Duran Sofu (57) ve Hamza Yetkin’e (75) çarparak daha sonra bir depoya çarpıp durdu. Traktör sürücüsü Mutluhan Ç. olay yerinden kaçtı ve daha sonra polise teslim oldu. Kazada yaralanan Duran Sofu ile Hamza Yetkin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Duran Sofu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve babasından gizli traktörün anahtarını alıp gezmeye çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    1. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    2. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    3. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    4. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    5. Adana’da kaçak içki operasyonu
    6. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    7. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    8. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    9. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    10. Gökten koltuk düştü
    11. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    12. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    13. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    14. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    15. Güvenlik güçleri göz açtırmıyor! 3..
    16. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal’dan 15..
    17. PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe..
    18. Başkan Kuş’tan 15 Temmuz mesajı
    19. Baydilli’den 15 Temmuz Demokrasi ve..
    20. 15 Temmuz için gönülden gönüle
    21. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra..
    22. İlkadım’da personelle istişare..
    23. Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
    24. Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde..
    25. Kahvehane önünde otururken traktör..
    26. Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajları!..
    27. İşitme engelli Ankara kedisi Başkan..
    28. 15 Temmuz şehitleri anısına tenis..
    29. Telefon kullananlanlar dikkat! Bir..
    30. CHP’li Bekaroğlu rekor israfı..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi