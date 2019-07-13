Kahvedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Personelleri Arifiye ilçesinde bulunan kahvehaneyiziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Personelleri Arifiye ilçesinde bulunan kahvehaneyiziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büroda görevli Polis memuru Murat Ünal Arifiye ilçesinde bulunan kahvehanelere giderek trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Kahvede oturan vatandaşlara samimi sohbet ortamında polis ekipleri emniyet kemerinin önemi ,araçta cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verdi.

Kahve sakinlerinin memnun kaldığı bu faaliyet sonrasında Trafik Polislerine çay ikram ederek neşeli sohbete ortak oldu.

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