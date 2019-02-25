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Kahveciler Odasından vefa eden üyeleri adına lokma hayrı

Manisa Kahveciler Odası tarafından vefat eden üyeleri adına geleneksel hale getirilen lokma hayrı yine yoğun bir katılımla oda binası önünde gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Kahveciler Odasından vefa eden üyeleri adına lokma hayrı

Manisa Kahveciler Odası tarafından vefat eden üyeleri adına geleneksel hale getirilen lokma hayrı yine yoğun bir katılımla oda binası önünde gerçekleştirildi.


Manisa Kahveciler Odası tarafından başta merhum oda başkanı Abdullah Uğursalan olmak üzere vefat eden oda üyeleri adına düzenlenen lokma hayrına MESOB Başkanı Hasan Geriter, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçin, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve oda üyeleri katıldı.


Düzenledikleeri lokma hayrıyla ilgili konuşan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, "Geleneksel hale getirdiğimiz Kahveciler Odası’nın ebediyete intikal eden başkan ve üyeleri için yapmış olduğumuz lokma hayrını gerçekleştirdik. Aynı zamanda kahveci esnafının ve diğer esnaf arkadaşlarımızın da işlerinin bereketli olması için bu lokma hayrını gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur, ölmüşlerimizin ruhları şad olsun kalanlara da hayırlı işler olsun." dedi.


Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ise, “Ahi kültüründen gelen bir kesim olan esnaf ve sanatkar vefasını bugün bir kez daha gösterdi. Kahveci esnafımızdan rahmete ulaşmış kişilerle beraber yakın tarihte vefat eden ve odamızın başkanlarından merhum Abdullah Uğursalan’ın sene-i devriyesinde bir hayır lokması dökülüyor. Bu lokma sadece insanların gelip burada yemesi değil, birliktelik havası uyandırabilmek, eskileri anmak ve yad etmek için dökülüyor. Biz tüm diğer odalarımızda da aynı vefa ve birlikteliği görüyoruz ve bunları da önümüzdeki günlerde artarak devam etmesinin gayret ve arzusu içerisindeyiz. Emeği geçen başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
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