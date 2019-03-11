Kahveci’den Vergili’ye ziyaret Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye ziyarette bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye ziyarette bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye Kamu -Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu ile yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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