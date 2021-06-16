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Kadın - Aile Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi

Kahvaltı için sos tarifi | Kahvaltı sofralarınıza leziz bir tarif arayanlar 'domatesli kahvaltılık sos tarifi' konusunu araştırıyor. Peki, kahvaltılık sos için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kahvaltılık sos tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-16 18:02:00 -
Kahvaltılık son nasıl yapılır? Domatesli kahvaltılık sos tarifi

Kahvaltı sofraları için leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz işte, domatesli sos tarifi…

Domatesli kahvaltılık sos tarifi

Malzemeler:

  • 1.5 kilo domates
  • 4 adet kapya biber
  • 6 adet sivri biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • 4-5 dal maydanoz
  • 4 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Ceviz
  • Tuz

Kahvaltılık son nasıl yapılır?

Domatesleri yıkayıp, kabuklarını soyun. Ardından domatesleri rondodan geçirin.

Domatesleri bir tencereye alın.

Biber ve sarımsakları da rondodan geçirin.

Suyunu çeken domatesin içine biberleri, zeytinyağını, maydanozları ve tuzu ekleyin.

Kıvam alan sosun altını kapatın.

Sosu sterilize ettiğiniz kavanozlara doldurup buzdolabında saklayabilirsiniz.

Servis aşamasında sosun üzerini maydanoz ve ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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