Kahvaltıda mutlaka tüketin

Öğünler içerisinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Çünkü vücudun gün boyu ihtiyaç duyacağı besinleri almasına olanak sağlar. Yapılan çalışmalar, güne iyi bir kahvaltı ile başlamanın her yaş grubundaki insanlar için çok yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Ve kahvaltı yapan kişilerin günün ilerleyen saatlerinde daha güçlü ve dayanıklı oldukları, konsantrasyon sorunu çekmedikleri görülmüştür.

Kahvaltıda muhakkak bulundurulması gereken o yiyecekler

Badem:

Bademin faydaları oldukça fazla. Besin açısından çok zengindir.

Fındık:

Fındık, magnezyum ve kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Peynir:

Peynir, birçok vitamin bakımından güçlüdür. Faydaları saymakla bitmez.

Zeytin:

Zeytinler kan basıncını kontrol eder.

Süt:

Süt, kan basıncının düşmesine yardımcı olur. İçerisinde yer alan potasyum içeriği ile kan dolaşımın hızının sağlıklı miktarda kalmasını sağlar.

Yumurta:

Yumurta, kalp hastalıklarına karşı korur, beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içerir.

Bal:

Balın faydalarına katkı sağlayan en önemli özelliği içerdiği vitaminler ve minerallerdir.

Pekmez:

İçindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir.

Kuru Kayısı:

Zengin besin değeri ile tam bir şifa kaynağı olan kuru kayısı; sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar, kilo kontrolüne yardımcı olur.

Domates:

Kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlar.

Maydanoz:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Roka:

Sağlık bakımından oldukça faydalıdır. Bununla beraber; kalbi korur, göz sağlığını iyileştirir, kanser riskini azaltır.

Portakal Suyu:

Böbrek taşı oluşumunu önleyici özelliğe sahiptir. Saç köklerini besler. Anne ve bebek sağlığı için takviyedir.

Sağlıklı bir kahvaltı için tüketilmesi gereken besinler bu şekildedir. Bu besinleri tüketirseniz güne zinde başlamanız kaçınılmaz olacaktır. Sağlıklı günler dileriz.