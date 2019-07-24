Kahvaltıda buluştular

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 2019 YKS tercih işlemleri için yapılan toplantıya, Gediz Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yaptı.

Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gediz liseleri rehber öğretmenleri, Gediz MYO ve Gediz Sağlık Hizmetleri MYO müdür yardımcılarının hazır bulunduğu programda Gediz MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan üniversitedeki mevcut bölümler, yeni açılan bölümler ve önümüzde ki süreçte açılacak bölümler, kontenjan durumu ve DGS ile geçebileceği lisans programları hakkında rehber öğretmenlere bilgi verdi.

Gediz MYO ve Gediz Sağlık Hizmetleri MYO olarak mevcut bölümlerin öğrencilere, iş imkânı yaratan bölümler olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan; “Kütahya ve Gediz Liselerinden mezun olan öğrencilerimizin, okulumuzu tercih etmeleri halinde kendilerine fayda getireceğine inanıyorum. “Geleceklerine yatırım yapan gençlerimize aynı zamanda; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de sunarak gençlerimizin sosyal ve toplumsal açıdan da gelişimlerine olanak sağlıyoruz. Modern toplumun beklediği güçlü ve sosyal bir birey ve iş dünyasının beklediği teknik ve mesleki açıdan donanımlı bir çalışan adayı olarak mezun olmalarını sağlıyoruz. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Akademik Yılında üniversite kapısından girecek tüm öğrenci adaylarının yapacağı tercih sonuçlarının başta kendilerine ve ailelerine olduğu kadar, vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.