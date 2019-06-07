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Kahvaltı önerileri | Zinde bir güne başlamak için sağlam bir kahvaltı şart!

Yapılan araştırmalara göre zengin içerikli bir kahvaltı, kalp ve sinir sağlığını koruyor.

07 Haziran 2019 Cuma 14:07
Kahvaltı önerileri | Zinde bir güne başlamak için sağlam bir kahvaltı şart!

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden. Her bir besin öğesinden yeteri miktarda almak ve düzenli tüketmek zinde bir güne başlamanızın ilk adımı olacaktır. Yapılan araştırmalara göre sabah kahvaltısında ceviz, bal, süt ve meyve gibi besinlerin yenmesi beyinde canlanma hissini tetikliyor. 

Her kahvaltıda aynı yiyecekleri yemekten sıkılanlar için hazırladığımız yeni tariflerle, sabahları sadece şarküteri ürünleri yemek zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla çeşitli vitamin, mineral, karbonhidrat, protein ve dengeli şekilde şekeri vücudunuza almış olacaksınız.

Avokado dolgulu yumurta tarifi

kahvaltı öenrileri

Malzemeler

  • 5 - 6 tane yumurta
  • 2 avokado
  • tuz, karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
  • beyaz peynir
  • isteğe göre yeşil biber

Yapılışı

Öncelikle yumurtaları haşlayın. 

Ortadan ikiye ayırarak sarılarını bir kap içerisine alın.

Sarılarının üzerine peynir, sıvıyağ, avokado, baharat ve yeşil biberleri koyarak püre yapın. 

Bir sıkma torbasına koyarak, beyaz yumurtaların içine sıkın.

 

Dolgulu Simit Tarifi

kahvaltı önerisi

Malzemeler

  • 2 simit
  • 2 yumurta
  • 1 biber
  • sucuk
  • kaşar
  • maydanoz
  • tereyağı
  • pulbiber, karabiber

Simitleri ortadan ikiye ayırıp tereyağlı tavaya koyun. 

Simitlerin ortasında sucuk ve biberleri kavurun.

Yumurtayı ister çırparak isterseniz de tek bütün olarak simidin içine kırın.

Kapağı kapalı halde kısık ateşte pişirin.

Eğer yumurtayı çırpacaksanız içine kaşar peynirin, ekleyin. Bütün haliyle yapacaksanız en son üstüne kaşar peynirini dökün.

 

Pankek Tarifi

farklı kahvaltı önerileri

 

Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 3 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı

Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın. Diğer malzemeleri de içerisine ekleyerek pürüzsüzce çırpın. 

Yanmaz yapışmaz bir tava üzerine kepçeyle aralıklı olarak dökün.

Göz göz olduğunda tersini çevirerek diğer kısmını da ikişer dakika bekletip tavadan alın. 

Pudra şekeri, reçel ve bal ekleyerek yiyebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:07
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