Kahtalı’nın Pütürge’ye inancı tam

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "31 Mart’ta Pütürge’de yeni bir sayfa açılmış olacak ve yeni bir heyecan gelecek" dedi.

Milletvekili Kahtalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Pütürge ilçesinde sürdürdü.

Kahtalı, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ile birlikte AK Parti Pütürge İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek, Pütürgeli gençlerle buluştu.

Kahtalı ile Sülük ilk olarak AK Parti Pütürge İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız Malatya’daki mitingin ardından yapmış olduğumuz özel toplantıda Pütürge ve Mikail Sülük Başkanımızdan övgüyle bahsetti. Pütürge’ye güvendiğini ve 31 Mart’ta da rekor bir oy beklediğini ifade etti. İnşallah 31 Mart’ta Pütürge’de yeni bir sayfa açılmış olacak ve yeni bir heyecan gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’bu trenden inen bir daha bu trene binemez’ sözünü hatırlatan Kahtalı, "AK Parti olarak biz göstermiş olduğumuz adayın arkasında dururuz. Elimizden gelen tüm gayreti de ortaya koyarız. İnşallah burada adayımız Mikail Sülük büyük bir destekle kazanacak. Biz hem büyükşehir hem de hükümet olarak kendilerine bütün desteğimizi vereceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük daha sonra Pütürge’de gençlerle buluştu.

AK Parti Pütürge Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Sülük, 31 Mart’taki yerel seçimin önemine vurgu yaparak, muhalefeti eleştirdi. Sülük, "Karşımızda bir muhalefet var, biz ne yaparsak yapalım muhakkak bir şey bulacaklar. ’Denizin üzerinde yürüyoruz’ desek, ’Yüzme bilmediği için denizin üzerinde yürüyor’ diyecekler. Böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ederek, yasakların ortadan kalktığını dile getirdi.

2002’den önce Türkiye başörtüsü, imam hatiplerin önünün kapatılması sorununun olduğunu kaydeden Kahtalı, "2002’den önce bu ülkede 12 yaşından küçük çocukların Kuran Kursu’na gitmeleri yasaktı. Öyle üzüntülü günler vardı ki; çocuklarımızın okulların kapısının önünde bekliyor, okullardan ve sınıflardan atılıyor, ikna odalarında ’başlarını açmaları gerektiği, namaz kılmamalarını’ söylüyorlardı. Allah’a hamdolsun liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ’Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip çıktık, sonu ölümde olsa bu memlekette yaşayan bütün insanlara özgürlüğü getireceğim’ dedi. Allah’ın dinine savaş açmışların karşısında aslan gibi durdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin desteğiyle her zaman dimdik durduğunu ifade eden Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, Davos’ta Siyonistlerin liderine ’one minute’ dediğinde, bu ülkenin içerisindeki muhalefet partilerinin liderleri ’bunun hesabını sana ödetirler’ dedi. Ama cumhurbaşkanımız bununla da yetinmedi, Avrupa’nın göbeğinde Amerika’da ’dünya beşten büyüktür’ dedi. Hepsinin gözünün içerisine bakarak bunu söyledi. Biz böyle bir liderle çalışıyoruz, beraber hareket ediyoruz. Karşımızda bir zillet ittifakı var. Kimlerle beraber olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz bugün bu ülkede bir beka meselesi dediğimizde, ’bu bir yerel seçim bekayla ne alakası var’ diyorlar. Onlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanımıza verilen yüzde 53’lük desteğin düşmesini istiyorlar. ’Halk senden desteğini çekti’ diye sorgulamak için oyun kuruyorlar. Ama Pütürgeli kardeşlerim bunların oyunlarını bozar, onlarında başına geçirir."

Kahtalı, 31 Mart’taki yerel seçimde Pütürge’de güçlü bir destek beklediklerini belirterek, "31 Mart akşamında sandıklar açıldıktan sonra burada meydanda Allah nasip ederse Mikail kardeşimiz ve sizler meşaleleri yakacaksınız. Burada AK Parti’nin bayrağını dalgalandıracaksınız" diye konuştu.