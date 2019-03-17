0553 313 94 23

Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek.

17 Mart 2019 Pazar 17:59
Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek. Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek" dedi.


Milletvekili Kahtalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Asis Et Gıda’nın düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldı.


Burada konuşan Kahtalı, "İttifak adaylarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Bu seçim, çok önemli bir seçim. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise zillet ittifakı var. Herkes kendi tarafını ortaya koymuş, kiminle birlikte yol yürüdüğünü açık bir şekilde ifade ediyor. İnşallah Hakk’ın ve adaletin yanında olarak ülkemizin geleceği için gayret eder ve çalışmalarımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı.


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı daha sonra 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi’nin açılış programına katıldı.


Milletvekili Kahtalı, buradaki konuşmasında şunları söyledi: "Şuanda ülkemizin içerisinde bulunduğu duruma ve coğrafyaya baktığımızda gerçekten önemli bir konumda bulunuyoruz. Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek. Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek."


AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ardından Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Kahtalı, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kahtalı, burada yaptığı konuşmada, "Malatya’mız gerçekten gelişen, büyüyen bir kent. Bununla beraber hem organizesi hem de diğer alanlarda gelişmesi gereken kent. İki Organize Sanayisi tamamen dolu durumda. Üçüncü organize sanayi de 22 bin dönülük bir alan, orada bazı istimlak ve kamulaştırmalar vardı, onlar da çözüldü. Orada da çok büyük bir sanayi daha kurulacak. Bunun yanında Malatya’da çok güzel ve önemli hizmetlere de vesile oluyorlar. Malatya’mızda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına vesile olduk" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor
    1. GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart..
    3. Başakşehir 90+7'de puanı kurtardı!
    4. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    5. Gençlerden Togar’a konvoylu destek
    6. Vali Memiş’ten 18 Mart Çanakkale..
    7. Yeni Zelanda’daki saldırı için 23..
    8. Bakan Varank, Siirt’te kanaat..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Filistin..
    10. Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 -..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret
    13. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    14. TBMM Başkanı Şentop’dan Yeni..
    15. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    16. "Sporcu Buluşması"
    17. Türel, “Siyasette sözünü tutmaya..
    18. TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor:..
    19. 'Vizyon Başkan' Ali Koç korkutan..
    20. Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin..
    21. O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile..
    22. Kahtalı’dan terörle mücadele vurgusu
    23. Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor..
    24. TFF 3. Lig: Van Büyükşehir..
    25. Gözyaşlarına boğulan futbolcuları..
    26. "Yalova'nın en önemli gündem maddesi..
    27. Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Mart mesajı
    28. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    29. Diyarbakır'da yaşanan silahlı kavgada..
    30. Gürkan belediye çalışanlarına veda etti
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu