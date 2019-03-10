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Kahtalı’dan tercih açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu mesele, 82 milyonu ilgilendiriyor.

10 Mart 2019 Pazar 15:23
Kahtalı’dan tercih açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Bu mesele, 82 milyonu ilgilendiriyor. O yüzden biz tercihimizi sağ duyudan yana kullanacağız" dedi.

 

Milletvekili Kahtalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında 24-25-26. dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile birlikte Kale İlçesi’nde çalışmalarda bulundu. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında Şahin ile birlikte Kıyıcak, Darıpınar, Erdemli, Bentli, Bağlıca, Salkımlı, Kumluyazı ve Üçdeğirmen Mahalelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "2002 öncesindeki sorunları hepimiz çok iyi biliyoruz. O günleri hatırlamamız, unutmamamız lazım. O zaman ki başörtüsü sorununu, çocuklarımızın okullara dahi alınmadığını günleri yaşadık. İmam Hatiplerin önü kapatıldı. Çocuklarımızın camiye gidip, Kuran öğrenmesi için ’12 yaşına kadar giremez’ şerhini koydular. Bunları unutmadan birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Milletin inancıyla oynuyorlar, biz bunları hepsinin farkındayız. Allah bunlara fırsat vermesin. Bizler zayıfladığımız anda bunlar çıkacaklardır. O nedenle bu dava bir anlayış, ülke meselesi. Bu mesele, 82 milyonu ilgilendiriyor. O yüzden biz tercihimizi sağ duyudan yana kullanacağız. Tercihimizi Cumhur İttifakı’ndan yana kullanarak, cumhurbaşkanımızın elini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Kahtalı, Kale ilçesinin AK Parti’ye her seçimde büyük destek verdiğini anımsatarak, "Kale inşallah 31 Mart’ta da yine büyük bir destekle AK Parti’nin yanında olur. Tarafımızı net ortaya koyacağız. Meseleye, dava meselesi olarak bakacağız. Kale’de bu sefer yüzde 92’nin üzerinde bir oy ile inşallah Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

 

24-25-26. dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 31 Mart’ta yapılacak olan seçimin önemine değinerek, “Türkiye gerçekten her seçim önemli. 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesiyle beraber ülkenin bozulan genlerini yeni baştan dizayn etmeye başladığımız süreçten itibaren tekrar bir takım derin güçler; ister uluslararası düzeyde ister ulusal düzeyde olsun tekrar devreye girmeye başladılar. Bu güne kadar milletin devletle barışık olmasını hazmedemeyen güçler aramızda derin çizgiler, çukurlar oluşturmaya başladılar. AK Parti döneminde devletle milletin kaynaşmasının en güzel örneklerini yaşadık. Ben eminim ki bu seçiminde önemine binaen herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinci içerisinde davranır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:23
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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