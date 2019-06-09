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Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Gökdere Derneği’nin düzenlediği 3.

09 Haziran 2019 Pazar 14:04
Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Gökdere Derneği’nin düzenlediği 3.Söğüt Yürüyüşü için İstanbul’dan gelen Kalelilerle Yenidamlar Mahallesinde bir araya geldi.


Burada konuşan Kahtalı,Kale’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de 2. Olduğunu hatırlatarak, AK Partinin hizmetlerinden bahsetti.


Kahtalı, “AK parti hareketi 17 yıllık bir hareket. 2002’de çıkmış olduğumuz bu yolda sizlere hizmet etmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Bu ülkede 2002’den önce baş örtü yasağı vardı, diplomatik yasaklar vardı ve birçok özgürlük alanında yasaklar vardı. Kürtçe konuşma meselesi vardı. Ama rahmetli Turgut Özal’dan sonra bu mesele ortadan kalktı, ama şimdiki Cumhurbaşkanımız sayesinde televizyonlarda ve haber sitelerinde her türlü iletişim serbest oldu”dedi.


Kahtalı terörle mücadeleye değinerek, “Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz hem içerdeki hem dışardaki hainleri etkisiz hale getirmek için gece gündüz demeden canını siper ederek gayret ediyorlar. Şehitler veriyoruz, gazilerimiz var her bireyin bu vatan için ne vermesi gerekiyorsa vereceğini de biliyoruz” ifadelerini kullandı.


İstanbul seçimlerine de değinen Kahtalı,“Şuanda İstanbul’da bir proje var çıkardıkları aday da bu projenin mimarı ve bu kampanyanın tamamını dışardan destekliyorlar. İstanbul’da yaşayan 410 bin tane Malatyalıhemşehrimiz var.Bu önemli bir rakam Malatyalı hemşehrilerim her zaman sağduyusunu ortaya koymuştur. Allah nasip ederse 23 Haziran’da da bu ülkenin geleceği için birlik ve beraberlik günü olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Bundan sonra da duracağınıza eminim. Bu derneğimizin sadece bin tane üyesi var herkes İstanbul’da yaşayan arkadaşlarına eşine, dostuna meseleyi anlatsın. Karşısında bir proje olduğunu anlatsın ve Cumhur İttifakı adayımız Binali Yıldırım’a destek olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:04
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