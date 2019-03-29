Kahtalı ve Tüfenkci çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, seçim çalışmalarını Arapgir ilçesinde sürdürdü.

Milletvekili Tüfenkci, Arapgir’de ilçe teşkilatı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde güçlü bir destek istedi.

’Mesele memleketse gerisi teferruattır’ diyerek yola çıktıklarını dile getiren Tüfenkci, "Bu yolda Cumhur İttifakı’nı kurduk. Bu ittifak, 15 Temmuz’dan sonra meydanlarda milletimizin kurduğu bir ittifak. Bu ittifakla beraber yerel seçimlere giriyoruz. Bu ittifakı kurarken ne AK Parti ne de Milliyetçi Hareket Partisi 3-5 belediyenin, 5-10 milletvekilinin hesabını yapmadı. Çünkü meseleyi Türkiye’nin geleceği ve bekasıyla ilgili bir mesele olarak gördük. AK Parti, ’ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’, Milliyetçi Hareket Partisi ise ’ortağımız AK Parti’ dedi. Birileri de ittifak yaptı ama bu ittifakın ortaklarını bir türlü açıklamakta imtina ediyorlar. bir yerde ’bununla’ diğer yerde ’şunun ile ortağız’ diyorlar. Bir bakıyorsunuz ya aday çıkartmamış ya da göstermelik aday çıkartmış; bütün mesele AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı kaybetsin. İstedikleri gibi Türkiye üzerinde plan yapıp, oyunlar oynamak istiyorlar ama milletimiz buna izin vermedi, Allah’ın izniyle bundan sonrada vermeyecek" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Arguvan İlçesi’nde ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart’ta Arguvan’ı gönül belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını ifade eden Kahtalı, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Türkiye, AK Parti iktidarlarıyla birlikte özgürlükler ülkesine döndü. İnsan hak ve hürriyetlerinin yaşanabilir bir ülke oldu. Ekonomik anlamda da çok iyi çalışmalar yapıldı. Fiziki anlamda hastaneler, okullar, yollar ve ulaşım hizmetleriyle her alanda büyüme ve gelişme sağlandı. Türkiye, sosyal devlet anlamında da önemli hizmetler yaptı. Şuan dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sosyal devlet yok. Allah’a şükürler olsun şuanda tam güçlenme dönemine geldik. Terörü bitirme noktasına geldik. Artık isimler aranıyor, onlarda bulunduğunda etkisiz hale getirilecek. Sınır ötesinde de harekatlarımız devam ediyor. Ülkemizin huzur ve barışı sağlansın, emin bir şekilde hedeflerine ilerlemesi ve bizden sonraki nesillerin ülkemizde çok daha rahat yaşayabilsin diye bir gayret içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, Birlik Vakfı ile Erkenekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimin sadece yereli değil, genelinde çok yakından ilgilendirdiğini kaydeden Çakır, "Bu seçim, yerelin çok daha ötesinde ülkemizi ve geleceğimizi ilgilendiren bir seçim olacak. Türkiye’nin bugüne kadar izlemiş olduğu politikaların, güçlü siyasi duruşun, güçlü bir dış politika ve mücadelenin geleceği adına da seçim sonuçları çok önemli. Vereceğimiz oylarla Türkiye’nin geleceğine yön vereceğiz. Biz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugünlere yüzyıllardır mücadele ederek geldik. Geldiğimiz nokta çok daha büyük bir mücadeleyi gerektiriyor. Bölgenin dengelerini değiştiren bir Türkiye var. Terör örgütleri PKK’yla, DEAŞ’la, YPG gibi uzantılarıyla mücadele ediyoruz. Sadece kuklalarla değil, perde gerisindeki kuklacılarla mücadele eden, büyüyen güçlü bir Türkiye var. Türkiye, bütün bu mücadelelerden bir tek sizin desteğinizle, oyunuzla daha da güçlenerek çıkacak" diye konuştu.